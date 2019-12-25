俄空襲敘利亞西北釀8死 土法促緩和戰火

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（法新社敘利亞馬瑞特努曼24日電） 俄羅斯今天空襲敘利亞西北部伊德利布省，至少8名百姓喪生，其中包括5名孩童。這場戰火數周來已導致4萬多人流離失所。法國說伊省人權危機惡化，應即終止暴力。

儘管8月訂下停火協議，聯合國也呼籲緩解衝突，但自12月中旬以來，在敘利亞政府與俄羅斯加強轟炸下，已經重創敘國西北部由聖戰團體所掌控的伊德利布省（Idlib），敘國政府軍也在地面逐步進逼。

根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在同一期間內，空襲與炮擊交迫，已奪走將近80名平民的性命，並估計最近幾周來，有4萬多人流離失所。

土耳其已派遣代表團赴莫斯科討論這場戰火；土國今天表示，這些攻擊行動應即刻結束。

土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，政府正在推動一項新停火協議，以取代8月所訂的協議。

法國外交部呼籲戰火應「立即緩和」，並聲明指出，敘利亞政權及其同盟的軍事攻擊，讓伊德利布省的人權危機更惡化。

敘利亞人權觀察組織說，今天的攻擊行動，目標對準伊德利布省南部城鎮薩拉奎布（Saraqeb）附近的朱巴斯村（Jubass），造成躲避在學校與附近的百姓遇害。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP