利比亞內戰悲歌 顛沛流離中尋求活得有尊嚴

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（法新社的黎波里25日電） 今年稍早，東利比亞強人哈夫塔率領的武裝力量攻擊首都的黎波里（Tripoli）時，賴拉・穆罕默德（Layla Mohammed）在逃離前，來不及拿齊孩子們所有的東西。

多個月來，她帶着家人輾轉於不同住處，擁擠的城市裡飛漲的房租耗盡她的存款，最後他們只好佔用一棟未完工的建物，與其他數十個家庭擠在一起。

自今年4月起，像賴拉這樣逃離家園的利比亞人超過14萬人，效忠於哈夫塔（Khalifa Haftar）的武力對的黎波里發動攻擊，試圖拿下聯合國承認的全國團結政府（GNA）。

利比亞獨裁領袖格達費（Muammar Qaddafi）於2011年被俘遇害，結束他對利比亞長達42年的統治，但國家未能從此振作，2014年以來反而分裂成敵對的西部和東部政權，其中利比亞全國團結政府總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）掌控西北部的黎波里；自封利比亞國民軍（LNA）的哈夫塔則支持另一個位於東部的政府。

在的黎波里中部，一棟高聳建築的灰白殘跡自2008年起就因產權糾紛被棄置，現在卻庇護着超過170個家庭。

對一部分人來說，這棟位於賽卡（Tarik al-Sekka）的高樓是「天上掉下來的禮物」，沒有這棟樓，他們就要露宿街頭。

但帶着7個小孩的賴拉說：「我們活得有如牲畜，沒有水、電、甚至沒有排水系統。」

她最小的兒子有慢性呼吸道疾病，賴拉絕望地說：「灰塵會害死他。」

賴拉說：「我們只想活得有尊嚴。」在賴拉一家旁邊的樓房裡，薩米拉（Samira）把她的4名子女塞進一個單人房，她覺得比起隱私，暖和一點比較重要。

薩米拉在這個8平方公尺大的房間里有安全感，有賴於好心人贊助，這個房間有門有窗戶，「雖然不理想，至少是免費的」。

一開始，就算戰事在幾個月內越打越近，薩米拉也決定留在的黎波里南部的家；但當一支火箭落在她家附近時，她怕到不得不逃。

賴拉和薩米拉所住的樓房距離全國團結政府總部只有幾步之遙，但當局沒幫上什麼忙。狄亞布（Mayssoun al-Diab）在全國團結政府內的危機委員會負責處理人民流離失所的問題，但她坦承「政府什麼都沒提供給人民，連精神上的支持都沒有」。

她說，政府無力替所有逃離家園的人找到暫住之所，許多人只能任憑貪婪的借貸方荼毒。

危機委員會徵用學校、公共建物和旅館，讓流離失所的人住，但戰事不休，人數也不斷增加，越來越多家庭無處棲身。

開學後，情況會更糟。杜卡利（Khairi al-Doukali）在的黎波里一所學校住了幾個月，他說他的家人和其他數十個家庭一起被趕走，好讓學校恢復上課。

結果，杜卡利一家也流落到賽卡的高樓里落腳。

面對政府的無力作為，熱心公益的的黎波里居民響應網路號召，慈善團體成員凱泰（Salem el-Chatti）說，每天都有人送食物、衣物和毯子。

阿布德-阿提（Abdel-Atti）來捐贈床墊和毯子時說：「我每天經過這些建築，我的孩子吃得飽、在室內睡得暖，而我們的同胞正在經歷這種悲劇，這讓我心碎。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP