教宗主持子夜彌撒 啟動全球耶誕活動序曲

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社梵蒂岡24日電） 教宗方濟各（Pope Francis）今天率領全球13億羅馬天主教徒慶祝耶穌誕生，並說「神一直深愛着我們大家，甚至我們最糟的一面」。

這是83歲的方濟各任教宗以來的第7次平安夜子夜彌撒，他說：「你或許有錯誤的想法，或許徹頭徹尾搞砸事情，但主依舊深愛着你。」

耶誕將至，全球民眾有些歡樂、有些愁雲慘霧。

在基督誕生地伯利恆（Bethlehem），大批朝聖者，包括巴勒斯坦人和外籍人士，紛紛湧進這以色列佔領的約旦河西岸「美哉小城」，耶誕教堂（Church of the Nativity）內及四周地區都有耶誕夜相關慶祝活動。

在英國，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II ）發表傳統耶誕節演說，但形容王室家族這風風雨雨的一年「相當顛簸」。

在法國，忙着趕行程的民眾遭遇交通大打結窘境。火車駕駛3周來為了抗議政府退休金改革而罷工，讓許多買了車票的民眾無法順利在耶誕節前返鄉與家人團聚。

在澳洲，一間購物中心舉辦的贈禮活動引發民眾搶奪，造成10多人受傷。

在香港，民主運動人士發動示威行動後，在一間高檔購物中心與警察爆發衝突。

而在菲律賓中部，成千上萬民眾收到警告，呼籲他們在風暴來襲前趕緊撤離家園。

© 2019 AFP