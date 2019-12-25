空襲加薩造成1家9口喪生 以色列坦承有疏失

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷24日電） 以色列軍方今天坦承，上月空襲加薩走廊造成1家9口喪生，是因為對平民風險評估錯誤的關係。

以色列11月14日鎖定馬爾豪斯（Rasmi Abu Malhous）家族的住宅發動空襲。以色列說馬爾豪斯是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的指揮官。

馬爾豪斯和他的8名家族成員都在空襲中喪命，當中包括5名孩童。

以色列軍方在聲明稿中表示，空襲前搜集的情報顯示，這處住宅是恐怖組織伊斯蘭聖戰組織的指定軍事據點。軍方認為這個地點沒有大眾進出，對此發動攻擊不會波及平民。

軍方之後的調查發現，「即使這裡有從事軍事活動，但並非封閉建築，而且實際上有平民進出」。

以色列軍方表示，將汲取這次的教訓，以降低這類事件重演。

軍方報告也指控伊斯蘭聖戰組織利用非戰鬥人員，陷他們於險境，「藉由把軍事資產置放在平民人口聚集的中心，刻意從平民人口密集處的內部行動」。

以色列軍方在今天的報告中表示，11月的行動奏效，對伊斯蘭聖戰組織帶來重創，同時也提高以色列民眾的安全，有助於「避免更廣泛的軍事行動」。

© 2019 AFP