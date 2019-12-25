美國男子搶銀行 當街灑錢祝路人耶誕快樂

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（法新社丹佛24日電） 美國科羅拉多州（Colorado）一名蓄白鬍的男子因涉嫌搶劫銀行被拘留，保釋金為一萬美元。目擊者說，他當時把贓款現金扔到空中，同時向路人喊道「耶誕快樂」。

根據警方紀錄，65歲的奧立佛（David Wayne Oliver）昨天下午在科羅拉多泉（Colorado Springs）搶劫學院銀行（Academy Bank）後，在附近的星巴克咖啡館被捕。

警方表示，奧立佛搶劫時威脅說要動用武器，帶着金額不明的現金離開銀行。

警方暫未置評，但科羅拉多泉的KKTV電視台報導，目擊者巴斯卡（Dion Pascale）敘述，奧立佛步出銀行，把錢扔得「到處都是」。

他說，奧立佛從袋裡把錢往外扔，然後大吼「耶誕快樂」。

巴斯卡說，圍觀人群撿回一些錢還給銀行，奧立佛則走到星巴克坐下，看來像是在等警察來逮他。

「丹佛郵報」（Denver Post）引述警方說法表示，還有「成千上萬美元」尚未尋回，沒有跡象顯示奧立佛搶劫時有動用武器。

從警方檔案照片看來，奧立佛發色灰白，蓄着白色絡腮鬍；監獄紀錄顯示，他被拘留在艾爾帕索郡（El Paso County）監獄，預定於26日首度出庭，從紀錄中看不出他是否已請律師。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP