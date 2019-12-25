英國女王耶誕談話贊年輕世代倡環保護氣候

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（法新社倫敦25日電） 英國女王伊麗莎白二世今天發表耶誕談話，她向年輕的環保運動人士致敬，他們受到號召全球對抗氣候變遷的瑞典少女童貝里激勵，在全球各地發起行動呼籲愛護地球。

過去一年英國因為脫離歐洲聯盟一事紛爭不斷，女王次子安德魯王子（Prince Andrew）則因捲入醜聞退出公共事務，她認為2019年是「相當顛簸」的一年，呼籲英國人「克服長久以來的不和和根深柢固的歧見」。

93歲的女王在這項預錄的電視談話中回顧歷史，包括1969年美國阿波羅11號（Apollo 11）任務太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）在月球漫步後所說歷史名言：「這是個人的一小步，卻是全人類的一大步。」

女王對這句話做了小小修正，強調阿姆斯壯的成就不只代表男性，也代表女性。她又說：「這也提醒我們，所有的一大步通常都是從小步開始。」

二次大戰時還是少女的女王也回憶，她那一代人如何不屈不撓度過難關。

她說：「如今許多人所面對的挑戰，也許和我這一代人當時所面對的不同。但新世代能夠對保護我們的環境和氣候之類議題懷抱類似使命感，讓我深受感動。」

童貝里2008年首先發起「為氣候罷課」活動，激發了全球年輕學子的環保運動風潮。她後來支持英國的環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion），使得倫敦成為連串抗爭行動的焦點，這些抗議活動使得全球許多大城市的交通陷入癱瘓。

英國今年在世界主要經濟體中搶到頭香，訂定有法律約束力的減碳法案，希望在2050年前達到凈零排放目標。

© 2019 AFP