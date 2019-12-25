英國王室歷經一年風波 納稅人負擔再成焦點

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（法新社倫敦25日電） 英國王室今年曆經諸多事件，包括安德魯王子捲入性醜聞，以及哈利王子和妻子梅根不滿私生活遭侵犯而與媒體打官司。大小風波令英國民眾再掀議論：王室是否太大，而且太有錢。

59歲的安德魯王子（Prince Andrew）據稱是最受女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）喜愛的兒子，但他被控與未成年女子發生性行為，接受專訪不僅否認相關指控，更拙劣地試圖撇清自己與已故美國戀童癖富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

面臨龐大輿論壓力的安德魯王子今年11月不得不承諾將「暫時退出公共事務」。事件發展很難不讓93歲的女王難堪。

一些王室事務專家指出，居英國王位繼承序列首位的71歲王儲查爾斯（Prince Charles）有意改革王室制度。

王室傳記作家朱諾爾（Penny Junor）告訴法新社：「他（王儲查爾斯）有意將王室瘦身，改為由數名較年長家庭成員組成的核心結構，並讓他們擔任全職。」

朱諾爾還說：「安德魯王子拿石頭砸自己的腳，這剛好讓改革變得比較容易。」

事實上，英國王室的組成規模和維持成本一向是爭議話題。

英國廣播公司（BBC）王室記者戴蒙德（Jonny Dymond）指出，國庫對王室的挹注長久以來飽受共和制倡議人士批評。

不過，戴蒙德認為，王室至今一向善於與時俱進、重新自我包裝，稱職地維護大英國族的良好自我感覺，以合理化王室享受的財政支持。

戴蒙德說道：「這就是目前問題所在，你得到的東西不值得你付出的金錢。」他指的是安德魯王子的性醜聞和哈利王子（Prince Harry）與媒體的爭訟等。

英國王室有數個財源，包括政府每年編列、在2018至2019財政年度高達8200萬英鎊的「君主撥款」（Sovereign Grant），以及交付信託、去年收入達2000萬英鎊的各項王室資產。（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP