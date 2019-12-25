颱風巴逢朝菲律賓潑冷水 逾萬人避難所過耶誕

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（法新社馬尼拉25日電） 颱風巴逢（Phanfone）肆虐菲律賓中部，讓這個天主教國家的數以百萬計居民度過一個又潮濕又凄慘的耶誕節，一萬多人得在避難中心過夜，部分地區無電可用。

在假期高峰時刻，今天卻有數千人受困在關閉的港口或避難中心，許多居民蜷縮在濕漉漉的房子里。巴逢颱風侵襲菲律賓第2天，從一座小島撲向另一座，吹翻房屋與樹木，使多座最易遭受風暴威脅的城市停電，但未傳出死傷。

巴逢颱風雖已減弱，但行進路線與超級颱風海燕（Haiyan）相似；海燕2013年橫掃菲律賓，釀成7300多人喪命或失蹤，成為菲國歷來遭遇的最致命熱帶風暴。

民防官員說，巴逢昨天登陸，一萬多人倉促前往作為臨時避難中心的學校、體育館及政府大樓過夜。

美春（Ailyn Metran）與4歲兒子在丈夫工作的國家氣象局地方辦公室過夜，她告訴法新社：「太恐怖了，玻璃窗都破了，我們躲到樓梯下。」

氣象局說，巴逢昨天晚間略微增強，瞬間最大陣風時速達195公里，足以吹倒小樹並破壞輕量材質興建的房屋。巴逢明天早上將進入南海，位於預測路徑上的更多島嶼料將受到破壞性強風與豪雨侵襲。

菲國海岸防衛隊說，超過2.5萬人試圖返家，與家人共享平安夜大餐，但因渡輪服務中斷，至今仍受困港口。

飛往菲國中部地區的眾多航班仍取消，不過人口稠密、地處北端的首都馬尼拉倖免於難。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP