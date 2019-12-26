傳奇殞落強人辭世：2019年去世名人回顧

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（法新社巴黎26日電） 2019年即將告終，回顧過去一年，時尚圈「老佛爺」卡爾拉格斐、諾貝爾文學獎得主童妮．摩里森、辛巴威強人穆加比相繼告別人世。以下是法新社整理今年辭世的名人：

● 1月

--21日：英格蘭足球超級聯賽卡地夫市隊（Cardiff City）的阿根廷籍前鋒沙拉（Emiliano Sala）搭機飛越英吉利海峽時墜機身亡，得年28歲。

--26日：法國電影配樂大師、曾獲3座奧斯卡獎的米榭李葛蘭（Michel Legrand）86歲辭世。1983年電影「楊朵」（Yentl）配樂是他的經典之作。

● 2月

--7日：英國老牌演員、曾3度榮獲金球獎的亞伯芬尼（Albert Finney）辭世，享壽82歲。他在「永不妥協」（Erin Brockovich）中演出也讓他入圍奧斯卡獎最佳男配角。

--16日：瑞士演員布魯諾甘茲（Bruno Ganz）罹癌病逝，享壽77歲。他以2004年電影「帝國毀滅」（Downfall）精湛演出希特勒（Adolf Hitler）最為人所知。

--19日：時裝界傳奇人物、長期擔任香奈兒（Chanel）藝術總監的卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世，享壽85歲。

--21日：美國老牌着名導演史丹利杜寧（Stanley Donen）去世，享耆壽94歲。他生前曾執導好萊塢經典之作、1952年電影「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）。

--28日：德裔美國籍作曲家兼指揮安德烈普列文（Andre Previn）逝世，享壽89歲。他曾獲得10座葛萊美獎、4座奧斯卡獎。

● 3月

--4日：美國男星路克派瑞（Luke Perry）嚴重中風病逝，享年52歲。他演出的青春校園劇「飛越比佛利」（Beverly Hills,90210）在1990年代風靡一時。

--4日：英國電音天團「超凡」（The Prodigy）主唱齊斯佛林特（Keith Flint）被發現陳屍家中，享年49歲。

--29日：法國新浪潮導演安妮華達（Agnes Varda）辭世，享壽90歲。她2015年榮獲坎城影展最大獎棕櫚獎（Palme d'Or），成為第一位獲得這個令人艷羨獎項的女導演。

● 4月

--17日：69歲的秘魯前總統賈西亞（Alan Garcia）被控受賄。警察準備逮捕他時，否認指控的賈西亞朝頭部開槍自盡身亡。

● 5月

--13日：1950、60年代美國藝壇老牌影歌雙棲明星桃樂絲黛（Doris Day）辭世，享耆壽97歲。

--16日：華裔美籍建築師貝聿銘辭世，享嵩壽102歲。貝聿銘被譽為「現代主義建築最後大師」，巴黎羅浮宮金字塔是他最為人熟知的作品之一。

--20日：3屆一級方程式（F1）世界冠軍、奧地利賽車手尼基勞達（Niki Lauda），在接受肺部移植8個月後與世長辭，享壽70歲。

--22日：英國童書繪本作家茱迪斯．柯爾（Judith Kerr）逝世，享耆壽95歲。她1968年出版的「來喝下午茶的老虎」（The Tiger Who Came To Tea）是全球兒童文學經典着作。

● 6月

--15日：義大利電影和歌劇導演法蘭柯齊費里尼（Franco Zeffirelli）逝世，享壽96歲。

--17日：67歲的埃及伊斯蘭主義前總統穆希（Mohamed Morsi）在獄中辭世。穆希生前統治埃及僅1年，期間引發諸多爭議，2013年遭推翻下台。

--17日：美國社交名流葛洛瑞亞．範德比（Gloria Vanderbilt）過世，享耆壽95歲。她曾是鐵路、船運巨擘範德比企業女繼承人，美國有線電視新聞網（CNN）名主播安德森古柏（Anderson Cooper）是她的兒子。

● 7月

--6日：巴莎諾瓦（bossa nova）音樂先驅、巴西音樂人喬安吉巴托（Joao Gilberto）辭世，享壽88歲。

--17日：義大利偵探作家、小說角色西西里警探蒙塔巴諾（Salvo Montalbano）的創作者卡米雷利（Andrea Camilleri）與世長辭，享耆壽93歲。

--22日：前中國國務院總理李鵬辭世，享壽90歲。李鵬生前曾主張強硬鎮壓1989年民運。

--25日：突尼西亞總統艾塞布西（Beji Caid Essebsi）在第一任期結束前辭世，享壽92歲。艾塞布西逝世時是全球年紀最長的總統。

● 8月

--5日：諾貝爾文學獎首位非裔美籍得主童妮．摩里森（Toni Morrison）辭世，享壽88歲。

--10日：66歲美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控性販運少女等罪名等待審判，在獄中上吊輕生。

--16日：美國1969年經典公路電影「逍遙騎士」（Easy Rider）主角之一的彼得方達（Peter Fonda）因肺癌病逝，享壽79歲。

● 9月

--3日：德國攝影師林堡（Peter Lindbergh）辭世，享壽74歲。林堡曾讓娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）等超級名模走紅。

--6日：辛巴威前專制領袖穆加比（Robert Mugabe）辭世，享壽95歲。穆加比在掌權37年後，於2017年遭軍方推翻。

--19日：突尼西亞前總統班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）在沙烏地阿拉伯流亡期間辭世，享壽83歲。班阿里是在2011年阿拉伯之春（Arab Spring）反抗運動中首位被推翻的領導人。

--26日：法國前總統席哈克（Jacques Chirac）過世，享壽86歲。席哈克曾於1995至2007年間擔任法國總統。

--30日：世界知名的美國歌劇演唱家潔西諾曼（Jessye Norman）於醫院辭世，享壽74歲。

● 10月

--17日：美國民主黨籍聯邦眾議員康明茲（Elijah Cummings）逝世，享壽68歲。康明茲是第一位在美國國會大廈供人瞻仰的非裔議員。

--26日：激進組織伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），在敘利亞遭美國特種部隊突襲期間自我引爆身亡。巴格達迪死時年約40多歲。

● 11月

--30日：出身拉脫維亞的知名指揮家楊頌斯（Mariss Jansons）因急性心臟衰竭在俄羅斯聖彼得堡家中逝世，享壽76歲。

● 12月

--8日：美國聯邦準備理事會前主席伏克爾（Paul Volcker）辭世，享壽92歲。

--14日：出身丹麥的法國女演員、法國新浪潮導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的繆思女神安娜卡麗娜（Anna Karina）罹癌辭世，享壽79歲。

--21日：法國着名時裝設計師溫加羅（Emanuel Ungaro）逝世，享壽86歲。

--23日：阿爾及利亞陸軍參謀長薩拉（Ahmed Gaid Salah）死於心臟病發，享壽79歲。今年4月，掌權20年的前總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）被迫請辭下台後，薩拉就成為阿爾及利亞的實質掌權者。

© 2019 AFP