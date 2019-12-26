回應哈瑪斯火箭攻擊 以色列軍方空襲加薩走廊

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（法新社耶路撒冷26日電） 以色列軍方今天表示，為回應巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）控制的加薩走廊朝以色列發射1枚火箭，以軍昨天深夜已對加薩走廊發動空襲。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚在加薩走廊北方的阿什克隆（Ashkelon）出席競選造勢活動時，從加薩走廊射來1枚以軍所稱的「發射體」，引發警報聲響。

以色列軍方表示，這枚「發射體從加薩走廊朝以色列領土發射，隨後遭到『鐵穹』（Iron Dome）防空系統攔截」。

以軍還說，為回應這起攻擊，他們派出「飛機與直升機前往加薩走廊，擊中哈瑪斯恐怖分子的數個目標，其中包括軍事哨站」。

目前雙方都未傳出有人受傷。但加薩走廊一名安全事務消息人士透露，哈瑪斯的若干據點傳出受損。

以色列國營電視台Kan 11公布的畫面顯示，昨晚在競選造勢活動上，一名警衛通知尼坦雅胡「紅色警報」已響，隨後他向群眾揮手道別。

尼坦雅胡正在爭取連任聯合黨（Likud Party）黨魁。當時他和妻子薩拉（Sara）被迅速護送離開休息室。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）

© 2019 AFP