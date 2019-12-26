多倫多老街車縱橫百餘年 駛向歷史終點

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社多倫多26日電） 加拿大第一大城多倫多聞名於世的東西不多，有代表性的加拿大國家電視塔（CN Tower）、冰上曲棍球名人堂（Hockey Hall of Fame）、各國美食，以及具有歷史意義的有軌街車。

但再過幾天，這些老街車就要退場，被時髦光鮮的新列車取代，當地人對這個決定情緒複雜，有不舍也有鄙視。

37歲的肯尼斯（Kenneth）在沿着拜塞斯特街（Bathurst Street）運行的511號線一節老舊車廂里說：「我喜歡這些有軌街車，因為它們在多倫多歷史悠久。這些街車是一種象徵。」

多倫多最早的有軌街車於19世紀面世，當時還是用馬拉動，直到1920年代才開始以電力驅動。

目前還在使用的這批歷史性列車既高又窄、以紅白為主色，正式名稱是「加拿大輕軌列車」（Canadian Light Rail Vehicles, CLRV），於1970年代末期投入使用。

乘客上車要登3階樓梯；若要下車，就拉一條從車廂頭掛到車廂尾、固定在窗邊的黃色繩子。

多倫多和舊金山是北美少數仍在使用大型電車網絡的大城市，幾個城市如克里夫蘭（Cleveland）、紐奧良（New Orleans）也還有幾條電車路線。

多倫多輕軌街車系統每年平均有6500萬人次乘客使用。

街車曾是北美城市的主要大眾運輸工具，但第2次世界大戰後，汽車和巴士逐漸取代街車，數百公里的軌道陸續被拆除。

多倫多一度也考慮廢除有軌街車，但經過多年討論，並在一些反對聲音的壓力下，最終於1972年決定維持服務網，時至今日，由交織於市中心的11條路線構成。

舊日時光的有軌街車現在被當作紀念標的及城市象徵，出現在紀念品店和玩具貨架上的T恤和明信片上。

費奧里洛（Mark Fiorillo）一輩子沒離開過多倫多，他懷舊地說：「多倫多偶爾有點乏味，有軌街車能讓這個城市有點不同。」

他說，多倫多街車與其他街車看起來不一樣，像野獸、又像坦克，「很酷」。

費奧里洛發起名為「城市基金」（CityFund）的慈善募款，宗旨是要多倫多居民更關心城市事務。

在多倫多運輸局（TTC）支持下，費奧里洛啟動「多倫多街車」（A Streetcar Named Toronto）藝術計畫，英語名稱是受劇作家田納西・威廉斯（Tennessee Williams）作品「慾望街車」（A Streetcar Named Desire）啟發。

在這項計畫下，一列老而笨重的列車被繪上明亮顏色，這是目前少數幾輛還在運行的列車之一，這些車到12月29日就要走入歷史。

其他街車大部分都已被龐巴迪公司（Bombardier）製造的新車取代。2009年，總部位於加拿大蒙特婁的龐巴迪公司拿下多倫多價值超過10億加元（約新台幣228.5億元）合約，要提供204輛新街車。

幾經延期後，龐巴迪公司加快組裝作業，承諾於今年底前完成交貨，目前也已幾乎交付所有街車。

對多倫多運輸局計畫發展經理海斯克爾（Scott Haskill）來說，已老化且不適用於身障人士的舊街車「到了壽終正寢時刻」。

新型的Flexity Outlook街車以更流暢的曲線為特色，與龐巴迪公司在柏林、布魯塞爾投入使用的新型號相呼應，底盤較低，沒有階梯，車廂也比較長、比較寬，可容納更多乘客。

海斯克爾說：「我們需要更大容量的街車，因為交通很繁忙，需要更大乘載量。」

© 2019 AFP