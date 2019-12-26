從無名小咖到聞名天下 盤點2019年異軍突起者

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（法新社巴黎26日電） 2019年全球有許多人的事跡值得載入史冊。以下是2018年仍沒沒無聞、今年一舉成名的一些人，他們在政治與氣候倡議活動上各有影響。

● 川普彈劾案吹哨者

儘管外界極力想揭露到底是誰提出告發，讓美國總統川普遭受彈劾，至今這個人僅以「吹哨者」為世人所知。據可靠消息指出，他是30歲出頭的中央情報局（CIA）中階男性分析師、專精東歐議題，曾任職於白宮。

這名吹哨者8月匿名告發川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），要澤倫斯基協助尋找不利民主黨對手的醜聞。此舉違反美國法律禁止尋求外國助選的規定。

吹哨者向美國國家情報總監辦公室督察長投訴後，一連串調查就此啟動，媒體接着大肆報導。很快地事件如滾雪球般，變成聯邦眾議院的彈劾調查，並導致川普明年可能面臨參議院審判。

● 16歲氣候小尖兵童貝里

最初隻身奮戰的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg），如今已成為全球環保界的良心人物，替不滿面對氣候變遷而當局卻無所作為的年輕世代發聲。時代雜誌（TIME）這個月也選出童貝里作為2019年度風雲人物。

這一切源自去年8月童貝里決定翹課，一個人到瑞典國會外舉起「為氣候罷課」標語。

童貝里的奮鬥在幾個月內吸引全球關注，之後她相繼獲邀到瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）和歐洲議會對全球領袖演講。世界各地的年輕人也開始各自發動罷課，抗議運動「周五為未來而戰」（Fridays for Future）於焉誕生。

● 香港學生

2019年，香港學生拋開溫和書生形象，穿上黑衣上街投擲汽油彈，成為全球民主力量抵抗專制強權的象徵。

這波抗議最初是為了反對港府推動修訂逃犯條例，擬允許把嫌犯引渡到中國大陸。但抗議隨後演變成反抗北京的群眾運動，也讓香港觀光購物區變成滿地磚塊的都市戰場。

受過大學教育、30歲以下的年輕人，是這場反送中示威的典型前線抗議者。被捕與傷者數據則顯示，上街群眾約有1/3是女性。

● 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多

在委內瑞拉反對派重要領袖紛紛被囚禁、流亡或隱身的情況下，36歲的國會議員瓜伊多（Juan Guaido）今年1月崛起，為弱化的反對派帶來活力。

委內瑞拉國會是唯一由反對派掌控的國家機構。瓜伊多於就任議長幾天後，於1月23日自封臨時總統，宣布總統馬杜洛（Nicoals Maduro）連任無效。

很快地，瓜伊多便獲得美國與其他大約50個國家承認，支持率在委內瑞拉人民間飆升至63%。然而到了10月，瓜伊多的支持率下滑超過20個百分點。如何繼續讓萎靡的反對派振作，成為當前一大挑戰。

© 2019 AFP