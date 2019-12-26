德國男子耶誕夜拾金不昧 53萬全數返還失主

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（法新社法蘭克福26日電） 德國一名63歲男子今年耶誕節肯定非常開心。糊塗的他把背包忘在一棵樹下，裡面裝滿禮物和1萬6000歐元現金（新台幣約53萬元），所幸有個拾金不昧的老實人歸還了他的背包。

法新社報導，這宗佳話發生在德國西部克里菲德（Krefeld）市中心附近。尋獲失物的51歲男子於24日午夜前不久，無意中發現這個背包並報警處理。警方很快就確認物主身分，讓背包和裡面的貴重物品回到失主手上。

克里菲德市警方在臉書（Facebook）貼文說，發現背包的男子「拒收拾得遺失物的報酬，因為當天是耶誕節」。

貼文中說：「耶誕佳節期間真的有人行善。」

在德國，任何歸還失物的人都有權依據拾獲物品的價值來收取相應報酬。此事的善心人士若收取報酬，將是490歐元。

警方分享這起善行的臉書貼文吸引超過1000人按贊和將近180篇留言，但也有網友對於有人帶這麼多現金走來走去表示驚訝。

克里菲德警方發言人今天告訴法新社，這種情況雖然「不尋常」，但背包主人說，錢帶在身邊「他覺得比較安全」。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）

© 2019 AFP