批評當權者遭威嚇 俄反對派領袖辦公室被搜索

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（法新社莫斯科26日電） 嗆聲當權派的俄羅斯反對陣營領袖納瓦尼旗下反貪腐基金會，今天遭到警方搜索。他的團隊聲稱，警方再次搜索的目的是為了攪亂基金會工作。

不同於稍早的媒體報導，現年43歲的納瓦尼（Alexei Navalny）說，他並沒有被捕。他推文指出：「我只是（因為某個原因）被強行拖出辦公室」。

納瓦尼另透露，警方查扣了「所有物品」，並指出，今天的突襲就是因為傍晚他要在YouTube頻道每周一次的節目中，向支持者發表演說。

他說，另一個原因在於他拒絕移除2017年的一則YouTube報導，其中指控總理麥維德夫（Daniil Medvedev）貪腐了鉅款，影片點閱數將近3300萬。

納瓦尼的幕僚在推特貼圖，顯示納瓦尼盤腿坐在地上，兩名穿着黑色制服的男子瞪着他。

他的反貪腐基金會同時披露一段影音，顯示執法人員如何試圖使用造成火花飛濺的電鋸破門而入。

納瓦尼的夥伴亞斯基（Nikolai Lyaskin）推文說俏皮話：「這是新年煙火。」另段影音則顯示，一些身穿黑色制服、戴着面罩與頭盔的人正搜索反貪腐基金會辦公室。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

© 2019 AFP