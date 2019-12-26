挪威瑪莎公主前夫貝恩自盡 享年47

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（法新社斯德哥爾摩25日電） 挪威作家貝恩（Ari Behn）的經紀人告訴法新社，曾與挪威瑪莎公主（Maertha Louise）有一段婚姻的貝恩今天自盡離世，享年47歲。

貝恩的經紀人哈孔桑德（Geir Hakonsund）透過電子郵件告訴法新社：「我代表貝恩最親的親屬，懷着極度悲痛的心情向大眾告知，貝恩今天自盡身亡。」

貝恩1999年首度出版作品，是短篇小說集「悲痛欲絕」（Sad as hell，暫譯）。

他是在2002年與瑪莎公主結婚後受到大眾關注，他們合寫了關於婚禮的書「促膝談心」（From heart to heart，暫譯）。兩人育有3個女兒，之後在2016年8月宣布離婚。

他們的朋友與公眾人物今天紛紛表達哀悼，包括挪威總理索爾伯格（Erna Solberg）與王室家族。

挪威王室發表聲明說：「艾利（貝恩名）過去多年來是我們家族重要的一員，我們擁有與他共創的美好溫馨回憶。」

貝恩也寫了數本小說與劇本，並在2018年發表他的最新着作「地獄」（Inferno，暫譯），描述他與心理健康問題對抗的心路歷程。1081226

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© 2019 AFP