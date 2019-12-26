法國探險隊深入中非 調查神秘非洲巨大蝴蝶

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（法新社中非洛巴葉森林26日電） 在非洲森林冠層下方某處，有一種神秘的巨大蝴蝶，名為非洲長翅鳳蝶，它們是非洲大陸白天出沒的最大型蝴蝶，在科學史冊幾乎沒有記載，但已知具有毒性。

非洲長翅鳳蝶（African giant swallowtail）於1782年被發現，拉丁學名為Papilio antimachus。它們有黑色條紋的橙棕色驚人翅膀，寬度可達25公分，是世界上最大蝴蝶之一。

然而，同樣引人注目的是，從來沒有人能在毛毛蟲或蛹的階段研究這種生物，這些階段是了解它們生命周期及壽命的關鍵。

為解開謎團，一個私人出資的法國探險隊，在中非共和國南端洛巴葉河（Lobaye river）河岸紮營。探險隊約由20人組成。

探險隊資深科學家、昆蟲學家安諾耶（Philippe Annoyer）表示：「如同許多物種，這個物種正變得日漸稀有。」

這種蝴蝶的行蹤難以捉摸，沒有足夠數據可判斷它們的保育狀態。安諾耶指出：「我們掌握的細節來自1960年代，僅佔一本科學期刊的半頁。」

科學家推測，這種巨蝶身上的毒素，最有可能是在毛毛蟲時期，吞食藤本植物旋花羊角拗（Strophanthus gratus）葉子取得。

過去30年來，安諾耶試圖提醒大眾，這些美麗物種面臨滅絕，但大多徒勞無功。他希望藉由揭露這種非洲蝴蝶生命周期的關鍵早期階段，將會鼓勵人們繁殖這種蝴蝶。

© 2019 AFP