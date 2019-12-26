澳洲旅遊廣告 鼓勵英國人拋開脫歐煩惱來度假

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（法新社雪梨26日電） 澳洲旅遊局昨天推出一支觀光宣傳影片，由知名女歌手凱莉米洛擔綱亮相。雪梨當局希望透過這支廣告，吸引對脫歐感到疲乏的英國遊客來澳洲度假放鬆，逃離母國喧囂。

這支長達3分鐘的廣告一開始，穿着拘謹的凱莉米洛（Kylie Minogue）現身，背景顯然是在英國諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham），也就是英國皇室的私人莊園。而後布景消失，凱莉米洛出現在澳洲一座同樣名為山均漢姆堡的海灘。

這支宣傳片昨天在英國電視首播，播出時間在英國女王伊麗莎白二世發表耶誕電視文告之前。

凱莉米洛出生澳洲，目前待在倫敦。她在宣傳片一開始唱着「今年是艱難且令人困惑的一年，但事情有所進展」，隨後澳洲籍喜劇演員奚爾斯（Adam Hills）現身，接續凱莉米洛的話說，「嗯，以非常慢的速度（進展）」。

51歲的凱莉米洛接着唱：「但全澳洲都愛你，我們永遠不會批判你。」凱莉米洛曾參與拍攝實境秀「有鄰真好」（Neighbours）。

之後，這支名為「朋友之歌」（Matesong）的影片提到「就刁鑽的貿易協議進行談判實在駭人聽聞」，再次影射英國脫歐談判。

澳洲旅遊局（Tourism Australia）表示，本次宣傳總耗資澳幣150萬（約新台幣3126萬元），為超過10年以來，澳洲旅遊局針對英國市場砸下的最大筆投資。

澳洲旅遊局發表聲明說：「英國情勢充滿不確定性，此時，這支輕快的音樂影片，代表澳洲向英國伸出象徵性的友誼之手，也熱烈慶祝兩國深厚且長存的關係。」（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

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