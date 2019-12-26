耶誕大戰 勇士靠死守扳倒火箭

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（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA金州勇士本季因多名主力球員因傷缺陣，戰績慘不忍睹。但他們今晚在主場116比104擊敗來犯的奪冠熱門休士頓火箭，給地主球迷一份最佳的耶誕賀禮。

過去5季都殺進總冠軍系列賽的勇士，本季隨主力「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）與柯瑞（Stephen Curry）先後因傷缺陣，早不復王者氣象；今天只能排出蝦兵蟹將的陣容迎戰哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）率領的火箭。

勇士隊葛林（Draymond Green）全場攻下20分，有16分是在下半場，戴米安李（Damion Lee）22分另抓下生涯單場新高的15籃板，幫勇士打出3連勝，而這不過是勇士本季的第8勝（24敗）。

火箭雖有衛斯布魯克30分12籃板、哈登24分11助攻，但受制勇士有效防守，大幅降低兩人上罰球線次數（哈登1罰零中、衛斯布魯克8罰8中），加上得分只集中在先發球員，最終意外吞下本季第10敗（21勝）。

葛林在贏球後說：「這感覺真神奇，你們也知道，我們現在是超幼齒的陣容，是艱難的一季，但教頭（克爾）一直告訴我們，球隊會漸入佳境，現在終於開始好轉了，這感覺真好。」

© 2019 AFP