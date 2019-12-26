耶誕節收假投資人信心不墜 亞股多收紅

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（法新社香港26日電） 亞洲股市今天交易清淡，但仍維持美中貿易關係改善後激起的漲勢，收盤多數上揚。專家表示，投資人對全球經濟的信心正在增加，且心態上無所畏懼。

全球股市經過耶誕節休假喘息後，投資人目光如今轉向今天稍晚將公布的美國失業率數據，以及預計明天出爐的日本工業和零售業數據。

樂天證券（Rakuten Securities）首席策略師窪田真之（Masayuki Kubota）表示：「投資人對全球經濟的信心正在改善。」

AxiTrader首席亞洲市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）也發布報告指出：「在...科技業巨擘打頭陣之下，投資人正展現無所畏懼。由於美中貿易衝突解凍，且各國央行採取寬鬆貨幣政策，市場走勢仍獲得支撐。」

年終假日期間股市交易量通常清淡。今年全球許多股市平安夜當天的交易冷清，亞股今天交易也不熱絡。

東京股市今天開盤持平，終場上漲0.6%。上海股市收高0.9%，首爾股市收漲0.4%，新加坡、曼谷和雅加達股市也都收紅。

台灣和孟買股市則收低。香港、雪梨和威靈頓股市因假日休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2019 AFP