雷納德擎天一柱 率快艇耶誕大戰擒湖人

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA洛杉磯快艇與洛杉磯湖人上演耶誕同城大戰戲碼，快艇雷納德（Kawhi Leonard）砍進35分外帶12籃板，幫快艇後來居上，終場111比106擊敗湖人。

兩軍在今天這場拉鋸戰里互易領先15次。

雖然詹姆斯（LeBron James）今天有點慢熱，但湖人上半場仍能掌控局面，並以一波17比2的攻勢，打完上半場63比51領先。

湖人第3節還一度領先到15分，但快艇第3節中後段開始加溫，打完第3節雙方戰成86比86。

兩軍第4節的肉搏戰，詹姆斯與卡德威波普（Caldwell-Pope）的三分球一度讓湖人取得101比94領先，但快艇很快便扳平，並在比賽終了前3分29秒反超比分，自此未再被湖人超前，笑納本季對湖人二連勝。

雷納德第4節攻下11分，而貝佛利（Patrick Beverly）比賽終了前賞給詹皇一記辣鍋，讓湖人沒法靠詹皇這個三分線投籃追平。

湖人隊靠着第2節的凌厲攻勢，上半場結束以63比51領先。快艇第3節還一度落後到15分，

兩軍第4節你來我往，終場前6分39秒後仰跳投命中，湖人101比94領先，但隨後快艇一波7比0攻勢扳平。

隨後雷納德兩度兩罰命中，快艇在比賽終了前2分03秒取得4分反超，而湖人此刻竟出現要命當機，最後2 分鐘只得1分，眼睜睜看快艇完成逆轉。

快艇另一球星喬治（Paul George）手感不佳，18投5中僅17分，但替補上陣的哈洛（Montrezl Harrell）挹注18分。

湖人雖有庫茲馬（Kyle Kuzma）砍下本季單場新高25分，「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）24分，詹皇23分9籃板10助攻准大三元，無奈今晚三分線45投僅12中，最後關頭屢攻不下，苦吞4連敗。

© 2019 AFP