2019年國際大事回顧

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（法新社巴黎26日電） 2019年全球爆發示威潮，民眾上街怒吼，要求改革沉�z已久的政治體系，也呼籲當局對氣候變遷有所作為。這一年來發生那些國際大事，透過法新社的整理一起回顧：

●拉丁美洲示威潮

★委內瑞拉

1月23日，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣布就任臨時總統，政經長期混亂的委國更陷危機。

瓜伊多獲美國等50多國承認，但軍方支持的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並沒有下台。

★海地

9月中，海地因燃油短缺爆發大規模示威，要求總統摩依士（Jovenel Moise）下台，示威爆發的衝突導致40多人喪命。

★智利

10月中，首都聖地牙哥民眾不滿地鐵票調漲發動示威，奪走20多條人命後，政府同意舉行公投。

★玻利維亞

總統莫拉萊斯（Evo Morales）10月20日宣稱贏得第4任期，引爆連續3周的示威活動，數十人死亡。莫拉萊斯11月10日宣布辭職，之後流亡海外。

★厄瓜多

10月的示威導致國家癱瘓近兩周。

★哥倫比亞

11月中爆發罷工與反右翼政府示威。

● 北非／中東動蕩

★阿爾及利亞

民眾不願讓已掌權20年、年邁又虛弱的總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）再做第5任期，2月22日爆發前所未見的抗爭行動。

之後包特夫里卡失去軍方支持，於4月2日下台，但示威並未因此平息，民眾轉為要求改造整個當權體制，也不能接受包特夫里卡的左右手塔布納（Abdelmadjid Tebboune）當選總統。

★蘇丹

軍方4月11日推翻巴席爾（Omar al-Bashir），結束他長達30年的掌權，這是各地民眾長達4個月示威的主要訴求。

但一直要到8月間達成協議，籌組聯合執政委員會監督政府過渡到文人統治，示威才見平息。根據示威群眾，超過250人在抗爭中喪命。

★伊拉克

民眾因不滿失業、貪腐以及公共服務不彰，在10月1日發動大規模抗爭。抗爭最後演變成暴力衝突，奪走460多條人命。

12月1日國會批准總理馬蒂（Adel Abdul Mahdi）辭職。

★黎巴嫩

民眾不滿政府擬對免費網路通訊徵稅，10月17日發動大型示威。總理哈里里（Saad Hariri）10月29日辭職並未平息示威，因為民眾對獲指派接任總理的狄亞布（Hassan Diab）也不滿意。

★伊朗

燃油價格調高後，11月15日爆發暴動，但遭當局鎮壓。國際特赦組織（Amnesty International）表示，共有超過304人丟掉性命，大部分都是被安全部隊射殺，但當局否認有這麼多人死亡。

●伊斯蘭國頭子末路

伊斯蘭國（IS）長達5年間攻城掠地，奪占伊拉克與敘利亞大半領土，但之後他們節節敗退，3月間被庫德族領導的部隊趕出最後陣地。

10月27日，美國總統川普宣布，伊斯蘭國頭子巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在敘利亞巢穴遭美國特種部隊突襲，隨後引爆自殺炸彈背心身亡。

●波音737 MAX停飛

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）3月10日空難導致全球停飛波音（Boeing）737 MAX客機。衣航空難發生的6個月前，印尼獅子航空（Lion Air）同機型飛機也發生空難，兩起悲劇共導致346人死亡。

●英國脫歐歹戲拖棚

根據2016年公投結果，英國定2019年3月29日脫離歐洲聯盟（EU），但因英國國會無法通過首相梅伊（Theresa May）和布魯塞爾達成的脫歐條件，接任梅伊的首相強生（Boris Johnson）與歐盟談出的協議也遭國會拒絕，脫歐時程3度延後。

●首張黑洞照片

4月10日，天文學家宣布，「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像，這是本世紀天文與物理學界重大發現之一，台灣團隊也有參與。

●巴黎聖母院大火

法國巴黎聖母院4月15日發生大火，尖塔與屋頂付之一炬，所幸多虧消防人員搶救，主建築得以保住。

●伊朗情勢升高

美國退出伊朗核協議並重新制裁伊朗後，德黑蘭5月8日宣布將中止履行協議部分條款。

波斯灣5月中發生多起油輪遭攻擊事件，美國認為是德黑蘭所為，緊張情勢更進一步升高。

9月14日沙烏地阿拉伯石油設施遭到葉門青年運動（Huthi）叛軍攻擊，伊朗再遭抨擊。

6個月內，德黑蘭鈾庫存超過了核協議規定上限。

●香港反送中示威

6月9日，港人不滿香港立法會定6月12日二讀「逃犯條例」，走上街頭「反送中」，這是香港1997年主權移交中國以來最大的危機。

●7月溫度創歷史新高

美國與歐洲當局8月宣布，7月氣溫是有紀錄以來最熱的月分。

歐洲和北極出現創紀錄高溫，冰島8月間更首度因為氣候變遷失去一座冰川。

巴西的亞馬遜與澳洲發生森林大火，義大利威尼斯則遭逢數十年來僅見洪災，極端氣候讓人更加擔心暖化問題，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）呼籲政治人物採取具體行動，獲得全球各地民眾響應。

●美國與世界的疏離

8月2日，美國正式退出與俄羅斯簽署的中程核飛彈條約（INF Treaty），之後川普「美國優先」的政府針對中國與歐盟發動貿易戰，退出巴黎氣候協定，並從敘利亞東北部撤軍。

●川普遭彈劾

美國國會的民主黨人9月24日針對川普施壓烏克蘭的行為發起彈劾調查，12月18日聯邦眾議院通過彈劾案，聯邦參議院預定明年1月審判。

●土耳其揮軍敘利亞

土耳其10月9日針對北敘利亞發動攻勢，把他們口中的「恐怖分子」庫德族戰士逐出邊境。土耳其發動攻勢的兩天前，川普才宣布美國撤軍，挨批背棄在對抗伊斯蘭國之戰並肩作戰的庫德族盟友。

美國與俄羅斯分別與土耳其達成協議，確保庫德族戰士安全離開邊界區後，土耳其10月23日暫停攻勢。

●大科技公司遭對付

臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）等網路巨頭的壟斷益發讓人憂慮之際，7月24日，美國主管機關以違反資料保護為由，對臉書開罰50億美元。

●法國社會危機

法國運輸業勞工與政府因年金改革計畫形同水火，12月5日起僵持已達3周，耶誕假期交通嚴重受創。

法國國家鐵路（SNCF）、巴黎大眾運輸公司（RATP）等大眾運輸業者發動罷工，抗議政府打算把42種不同退休制度合並為以積分計算的單一制度。

© 2019 AFP