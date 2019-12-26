7個月大萌娃當市長 要讓美國再次友善

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（法新社德州懷特霍爾25日電） 「市長的早餐好羅！」查德．麥克米蘭（Chad McMillan）從他德州農場的起居室里，朝外頭大聲喊叫。

今天的早餐有瓶溫牛奶，外加一罐果泥。

查德口中的「市長」名叫查理．麥克米蘭（Charlie McMillan），他不是普通的市府官員，而是一名只有7個月大的小嬰兒，還是美國反墮胎運動的新面孔。

這位肥嘟嘟的小嬰兒10月當上德州懷特霍爾（Whitehall）榮譽市長，訴求是甜甜的「讓美國再次友善」（Make America Kind Again）。

這是從總統川普的「讓美國再次偉大」變化而來，不僅口號響亮，小查理政見包括愛國主義、領養和「生命」，堪稱人小志氣高。

他所謂的「生命」，意指美國人意見兩極的墮胎議題。

小查理的養母南西（Nancy Jane McMillan）表示：「他政見的重點，是...他親生媽媽為了生命做出的英勇抉擇。」

「她當時是所謂的危機懷孕（crisis pregnancy），但她選擇不終止妊娠，而是產下他。我們非常有福氣，成為那個英勇抉擇的受益者。」

10月間，小查理的父母在為了懷特霍爾消防隊募款的拍賣中買下榮譽市長頭銜。

小查理的父親查德說，這項任命不包括實際職責，「只是好玩」，但他知道「查理市長」對懷特霍爾人的影響力。

「只要有一點點的友善，就能無遠弗屆。在美國政治與文化對立的同時，能看着一個寶寶、一個承諾讓美國再次友善的7個月大嬰兒帶來改變，真的是很棒的事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP