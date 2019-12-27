中非共和國首都民兵與商人衝突 至少30死

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（法新社班基26日電） 中非共和國安全官員和宗教領袖今天說，首都班基（Bangui）一個混亂的區域發生民兵與商人衝突事件，造成至少30人喪生。

當地的阿里巴波羅（Ali Babolo）清真寺教長卡林（Awad Al Karim）表示，有30具遺體被送到清真寺。這座清真寺位於PK5區，是許多班基的穆斯林在基督徒與穆斯林衝突最激烈時的避風港。

一名要求匿名的安全官員也說，死亡人數至少30人，但他未提供其他細節。

卡林表示，當地商人持武器反對民兵團體課稅，雙方因而發生衝突。

一名法新社記者當時人在PK5區附近，他說，25日晚上和26日上午都可聽到槍彈連擊和爆炸聲響。

非洲紅十字會（African Red Cross）負責人姆包柏戈（Antoine Mbaobogo）表示，到下午4時為止，死亡人數達23人，但後來可能增加到33人，市場附近還有一些遺體。

聯合國中非共和國多層面綜合穩定團（MINUSCA）和中非共和國當局對於控制PK5區都無能為力，聯中穩定團甚至未提供精確死亡數據。

除了傷亡之外，中非共和國政府的平民保護單位負責人尼亞博德（Patrick Bidilou Niabode）提到，PK5區有40到50間店鋪、還有4或5間房子被燒毀。

中非共和國是世界上最窮、最動蕩的國家之一，自2014年前總統博齊澤（Francois Bozize）被政變推翻後，國家就不時陷入暴力，接着人數居多的基督徒與穆斯林民兵展開激烈爭鬥，以致前殖民宗主國法國在聯合國委託下介入。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2019 AFP