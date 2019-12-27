亞裔歧視攻擊風潮 在法國成治安黑數

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（法新社塞納河畔維特里27日電） 「小敏」在巴黎郊區才剛下公車，一名蒙面男子就試圖搶走她的手提包，她奮力抵抗後，搶匪竟把她推倒在地，把她打到不省人事。

這場磨難害她骨折兩處，還留下創傷後壓力癥候群（PTSD），3周無法工作。

部分維權運動者擔心這類攻擊只是這波未有報導揭露、有種族針對性的暴力案件的一小部分，針對的是華裔法國人；種族刻板印象及誤以為亞洲觀光客都很有錢的想法，也助長了這種暴力。

「小敏」仍然擔心自己的人身安全，因此選擇以化名受訪。在那次發生於巴黎東南郊瓦爾德馬恩（Val-de-Marne）的搶劫，她的手提包被搶走，裡面只有數十歐元和身分證件。

但41歲的「小敏」說，最難克服的是無助感和憤怒。她說：「為什麼是我？我身上沒錢，沒首飾，什麼都沒有。為什麼這種暴力會找上我？」

2016年，住在巴黎北郊的華裔裁縫師張朝林遇搶、被毆致死，3名搶匪中有兩人未成年，他們當時只搶到一個手機充電器和一些糖果，後來被捕入獄。

在張朝林案發生前，早有多起以中國觀光客和在郊區做小生意的華人老闆為目標的搶案，華裔族群罕見大規模上街，抗議他們所稱在法國較貧窮社區中逐漸高漲的反亞洲種族主義。

瓦爾德馬恩社區組織「人人安全」（Security for Everyone）發言人林春來（Sun Lay Tan）說：「我們意識到張朝林之死大有問題，但沒想到這麼嚴重。」

受害者通常是女性或年長男性，歹徒在街上鎖定他們，跟蹤他們走到偏僻地帶，然後動手。林春來說：「受害者只因是亞洲人就被盯上。」

他認為，這些攻擊案的根源無疑是種族主義，「『他們很弱』、『他們身上總是有錢』、『他們不懂得保護自己』…這就是藏在攻擊背後的刻板印象」。

維權運動分子催促地方政府裝設監視攝影機及追捕匪徒。林春來說：「預防（犯罪）很重要，但逮捕施暴者和判刑，對受害者來說也一樣重要。」

© 2019 AFP