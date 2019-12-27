伊斯蘭國聖戰士發布影片 宣稱處決11名基督徒

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（法新社奈及利亞卡諾27日電） 一群認同伊斯蘭國（IS）的聖戰士發布一段影片，宣稱展示他們在動蕩的奈及利亞東北部處決了11名基督徒，以報復伊斯蘭國首腦身亡。

和伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）昨晚在網路上發布1分鐘長的影片，內容顯示，來自伊斯蘭國西非省（Islamic State West African Province，ISWAP）的聖戰士在一個不明地點槍殺和刺殺11名被蒙住眼睛男子。

影片中一名蒙面男子還說：「這是給全世界基督徒的訊息。」他宣稱，這場處決是為了替死去的伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）和他的發言人報仇。

美國特種部隊10月在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）突襲巴格達迪藏身處，他為了不被逮捕而自殺身亡。

伊斯蘭國西非省近幾個月加強攻擊基督徒、安全人員和援助人員，而在高速公路設置路障並進行搜查。

聖戰士22日還在奈及利亞波諾省（Borno）首府邁杜古利（Maiduguri）郊區的高速公路攔截車輛時殺害6人，並劫持5人，其中包括2名援助人員。

聯合國（UN）24日譴責，武裝團體在奈及利亞東北部「針對平民設置檢查哨的行為越來越多」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2019 AFP