印尼女子遭鱷魚襲擊 1死1失蹤

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（法新社印尼甘達里27日電） 印尼地方災害應變機構官員今天表示，東南蘇拉威西省接連爆發兩起鱷魚攻擊人類事件，造成1名女子死亡，另一人失蹤。東南蘇拉威西省今年已發生5起奪命鱷魚襲擊事件。

印尼東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）北科納韋縣（North Konawe）昨天和今天接連發生兩起鱷魚攻擊事件，事發地分別位於當地兩條相鄰的河川。

當地災害應變機構表示，一名女子昨晚遭鱷魚攻擊，她的遺體隨後在拉林都河（Lalindu）被發現。

災害應變機構今天再次接獲通報，指稱有另一名女子在拉索羅河（Lasolo）遭鱷魚襲擊。

發生事故的兩條河川彼此連通，相距僅20公里。

北科納韋縣災害應變機構緊急部門主管雅斯米汀（Djasmidin）今天表示，搜救隊正在拉索羅河附近地帶尋找第2名受害女子。

雅斯米汀說：「是的，今天又發生一起鱷魚攻擊事件，我們還在尋找受害者。」

女子努賈雅（Nurgaya）的遺體昨天在距離遇襲地點約2公里處被發現。

雅斯米汀表示，事發當時，48歲的努賈雅正與她的女兒在河邊洗衣服。努賈雅的女兒在母親遇襲後，趕去搜救機構辦公室報案。

當局目前尚未確認第2名受害者的身分，同時，搜救隊仍在持續進行搜索。

根據當地搜救機構資料，這兩起鱷魚攻擊事件爆發前，今年已有至少4人因遭鱷魚襲擊死亡。

© 2019 AFP