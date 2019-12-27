印度西北部蝗蟲過境 災情25年來最嚴重

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（法新社印度阿默達巴德27日電） 當局表示，印度西北部數千公頃農作物慘遭大舉來襲的蝗蟲摧毀。一些專家今天更形容，這是25年來最嚴重的一次蝗災。

當局已嘗試以殺蟲劑對付蝗蟲；此外，由於當地人相信巨大噪音可以嚇退蝗蟲，農民紛紛擊鼓驅蟲，還有影片顯示女學童奮力敲打鋼板。

西北部古茶拉底省（Gujarat）官員帕馬（Punamchand Parmar）昨天表示，省內有6個縣的作物慘遭蝗蟲破壞，光是其中一個縣就有超過5000公頃的作物被毀。

帕馬指出：「已有近25%蝗蟲遭殺蟲劑殺害，然而要完全消滅這些昆蟲，還需要4至5天。它們起初往巴基斯坦方向飛行，但後來風向與濕度改變，它們因此降落在…古茶拉底省北部。」

古茶拉底省阿南德農業大學（Anand Agriculture University）昆蟲系主任波拉德（P. K. Borad）告訴法新社：「這是古茶拉底省大約20年來最嚴重蝗災。上次出現這麼大群蝗蟲是在1994年。」

古茶拉底省農業部長法爾都（R.C. Faldu）則表示，自今天起將有100輛運送殺蟲劑的曳引機前往受災村莊除蟲。

儘管如此，村民仍希望將驅蟲工作做到滴水不漏，目前有許多人一邊沿着受災農地走，一邊敲鼓趕蟲，其中一人受訪時說：「我們村已失去一切。」

© 2019 AFP