唐西奇傷愈復出 獨行俠主場拔馬刺

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（法新社達拉斯26日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇近來因傷缺賽4場，今天在主場復出獨拿全場最高24分，帶領球隊以102比98力克前來踢館的聖安東尼奧馬刺。

獨行俠14日對戰邁阿密熱火，唐西奇（Luke Doncic）不慎扭傷右腳踝，如今傷愈復出的首場比賽就是打「德州內戰」，今天繳出24分、10籃板、8助攻的准大三元表現。

截至目前為止，唐西奇本季8度締造大三元，暫居全聯盟榜首。

賽後他受訪表示：「感覺蠻好的，好像跑馬拉松，覺得好累喔。當你缺陣4或5場比賽，感覺不太一樣，不過復出真是太棒了，而且還贏球。」

比賽剩下最後4分07秒，獨行俠領先多達17分，馬刺雖然力挽狂瀾追趕13分，但仍難以彌補雙方差距。倒數38.6秒，馬刺替補球員蓋伊（Rudy Gay）三分長射進，兩隊拉近至4分差。

倒數5.8秒，馬刺球員懷特（Derrick White）也嘗試投三分卻失手，唐西奇牢牢抓下籃板，收下這場比賽的勝利，馬刺徒呼負負無力回天。

獨行俠今天贏球後，本季例行賽戰績來到20勝10敗，暫居西區聯盟第5名。馬刺輸球後，戰績下滑至12勝18敗，暫居西區聯盟第9名。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

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