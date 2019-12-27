敘利亞西北衝突升高 聯合國：超過23萬5000人逃難

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（法新社貝魯特27日電） 敘利亞政府為奪回聖戰士控制的西北部伊德利布省（Idlib），近來聯合俄羅斯在當地發動攻勢。聯合國（UN）今天指出，過去兩周已有超過23萬5000民眾逃離伊德利布省。

聯合國發布聲明指出，本月12日至25日的大規模逃難潮，令飽受戰亂蹂躪的伊德利布省南部馬瑞特努曼地區（Maaret al-Numan）「幾乎空蕩蕩」。

法新社報導，無視8月簽署的停火協定及土耳其、法國和聯合國的降低衝突呼籲，有俄國撐腰的敘利亞政府軍自本月中逐步增強對伊德利布省南部聖戰士的攻擊力道，陸戰和空戰攻勢皆加劇。

自19日以來，政府軍已從聖戰士控制區域奪回數十座城鎮村莊，衝突造成雙方數百人喪命。

聯合國還提到，由於轟炸及衝突加劇，在馬瑞特努曼地區和鄰近的薩拉奎布市（Saraqeb），民眾流離失所情況更為嚴重。

目前伊德利布省被敘利亞前蓋達（Al-Qaeda）分支「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）控制，組織首領本周鼓吹聖戰士與結盟的叛軍共赴前線，對抗「俄羅斯佔領軍」和敘國當局。（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP