旅法華裔族群被搶怕 控訴另類種族歧視

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（法新社塞納河畔維特里27日電） 法國的亞裔與華裔居民遭受種族歧視性的暴力攻擊案頻傳，但檢警單位似仍無具體有效對策，儼然成新的治安死角。

法國禁止針對種族進行數據調查，因此官方資料不會紀錄有多少針對華人的攻擊案，但維權運動者認為已可看出模式。

他們說，受害者通常是女性或年長男性，歹徒在街上鎖定他們，跟蹤他們走到偏僻地帶，然後動手。林春來說：「受害者只因是亞洲人就被盯上。」

他認為，這些攻擊案的根源無疑是種族主義，「『他們很弱』、『他們身上總是有錢』、『他們不懂得保護自己』…這就是藏在攻擊背後的刻板印象」。

警方的攻擊案數據不以種族細分，只能觀察報案件數的泛泛數字。2018年5月到2019年5月，有114起攻擊登記在案，相當於每3天就有一起，大多發生在瓦爾德馬恩一帶。

但維權運動者擔心問題比數據顯示的還嚴重，他們指責當局忽視這類型的種族歧視。

警方和瓦爾德馬恩市政府說會密切關注這個議題。當地檢方則表示，他們已盡量以種族歧視為由加重求刑，今年5月有紀錄的22起案件中就有19起被加重求刑。

一名警官說，攻擊亞裔族群可能是加入黑幫的一種「投名狀」。他還說，有些年輕人覺得興奮，他們以為亞洲人身上總是帶很多錢，「對他們來說，這是一場遊戲，一次賭注，這說明了為什麼（案情）通常極度暴力」。

© 2019 AFP