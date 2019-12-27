歐盟執委會憂心 明年無法與英國達成後脫歐協議

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（法新社巴黎27日電） 歐洲聯盟（EU）執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，「嚴重關切」歐盟能否在2020年最後期限前，與英國達成脫歐後的貿易協議。

英國定於明年1月31日脫歐，但在明年底前仍將與歐盟維持過渡性關係，期間雙方談判人員將討論未來貿易關係。

範德賴恩在法國回聲報（Les Echos）今天刊登的專訪中指出：「由於時間有限，我感到非常擔心。」

範德賴恩表示：「這不僅攸關自由貿易協議談判，還涉及許多其他問題。依我看來，我們雙方都必須認真撫心自問，在這麼短的時間內，所有這些談判是否可行。」

範德賴恩告訴回聲報：「我認為，在明年年中評估情況合情合理，若有必要，就考慮是否延長過渡期。」

根據英國首相強生（Boris Johnson）與歐盟達成的脫歐協議，英國可要求將過渡期延長1或2年。

但強生堅稱，他不會要求延長過渡期，且正準備立法以禁止這種作法。

在此情況下，雙方談判人員將只有11個月時間可達成脫歐後的貿易協議。雙方官員都警告，這項任務極為艱難。

若在2020年結束前未達成協議，英國將與龐大的歐盟單一市場切斷關係，而沒有後續協議可保護雙方的就業和貿易。中央社（翻譯）

© 2019 AFP