私人無人機 FAA新規將要求遠端辨識

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（法新社華盛頓26日電） 美國聯邦航空總署今天公布提案，要求私人操作的無人機採用一種電子牌照的遠端辨識技術，來確保空域安全。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）針對遠端辨識的這項提案，最後的法規正式採用前，仍有60天的公眾評論期。

官員表示，新的法規有助辨識潛在威脅，或許也能讓安全官員採取行動加以因應。

美國聯邦航空總署所屬部會運輸部部長趙小蘭說：「遠端辨識藉由讓美國聯邦航空總署、執法單位和聯邦維安機構辨識其管轄地區飛行中無人機的方式，來強化安全及維安。」

根據法規文字，這項要求能讓官員即時遠端辨識任何無人機，並「協助聯邦維安夥伴區別威脅，讓他們得以辨識操作者，並就採取行動減輕已知維安或安全風險的必要性，做出明智的決策」。

法規文字提到，美國聯邦航空總署希望能夠針對走私非法毒品或危險物質、非法侵犯隱私或非法監視等活動採取行動。

根據美國聯邦航空總署，無人機是交通領域中快速成長的部分，已向美國聯邦航空總署登記的無人機有將近150萬台，遠端駕駛員則有16萬人。法規要求遵守的對象，涵蓋所有重達250公克以上的私人無人機。

美國聯邦航空總署推動法規之際，谷歌（Google）母公司Alphabet和亞馬遜（Amazon）等科技大廠及新創公司，都在努力透過無人機來運送食物、醫療補給和其他物品。

© 2019 AFP