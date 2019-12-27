耶誕假期好忙 西班牙外海2天救300移民

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬德里26日電） 西班牙海上救援單位表示，繼耶誕節當天從各種簡陋船隻救起約200人後，今天又在外海救起約100名移民。

這些移民逾半是在西班牙東南部白色海岸（Costa Blanca）外海被發現，搜救人員於黎明前救起10人，包括8名男性、1名女性和1名孩童。

稍後的早晨時分，搜救人員救起托雷維耶哈（Torrevieja）附近一艘船上的16名男性；另外在班尼多港（Benidorm）往北45公里左右的哈韋亞（Xabia）外海一艘小艇救起12名男性。

在西班牙南部海岸，搜救人員在阿梅里亞（Almeria）附近的卡沃德加塔（Cabo de Gata）外海水中發現17名男子；摩特里（Motril）地區另外也發現一名男子在海上漂浮，搜救人員形容他搭乘的是「充氣式玩具船」，他的友人恐怕已不幸溺斃。

救援單位發言人說，加納利群島（Canary Islands ）中的富埃特文圖拉島（Fuerteventura）西南角杭迪亞（Punta Jandia）有另外39人抵達岸邊。

目前尚不清楚上述獲救者的國籍。

搜救人員於耶誕節這天分別在西班牙和摩洛哥外海進行多項救援行動，救起約200人。

西班牙海岸防衛隊說，其中約120人是在摩洛哥外海薩法林群島（Chafarinas Islands）及迷你島嶼阿爾沃蘭島（Alboran）周圍被救起。

西班牙東南部外海、直布羅陀（Gibraltar）外海及加納利群島附近也發現另外幾艘小艇。

聯合國國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）修正到本月20日的聲明中指出，今年迄今至少有1250名男性、女性和孩童在企圖穿越地中海抵達歐洲的過程中喪生。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2019 AFP