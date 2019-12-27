耶誕假期瓦巴萊索林火肆虐 智利：遭蓄意點燃

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（法新社聖地牙哥26日電） 智利有關當局今天說，觀光港市瓦巴萊索（Valparaiso）的森林大火是遭人蓄意點燃，在耶誕節造成約700人流落街頭。

火災是在24日發生，所幸無人喪命，但延燒了150公頃的林地，造成12名義消受傷，影響245棟民宅的約700名住戶。

不過，智利內政暨公共安全部在調查從兩座山丘蔓延的火災原因後說，「很有可能是遭蓄意縱火」。

農業部長華克（Antonio Walker）說：「我們有照片與影片證據，還有從與當地人的談話可推敲出，瓦巴萊索火災是遭人蓄意引起。」

瓦巴萊索地區在今年這個時候通常炎熱又乾燥，但智利政府認為，近期發生的其他數起火災，是遭人蓄意點燃。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）今天到災區指揮調查。政府宣布將向災民提供補助協助建造新屋。

瓦巴萊索位於智利首都聖地牙哥以西約120公里處，由於有44座山丘，大部分地區都很難抵達，加上植被茂密，常常傳出火警。

華克說，自7月1日起已有1萬5000多公頃的土地遭林火波及，而去年焚燒面積只有4500公頃。

© 2019 AFP