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負責處理空難訴訟 波意特別顧問魯狄格退休

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（法新社紐約26日電） 波音公司（Boeing）今天宣布，負責兩起737 MAX客機失事訴訟的特別顧問魯狄格，將在2019年年底退休。

波音在新聞槁中表示，65歲的魯狄格（J.Michael Luttig）通知董事會他打算退休。他從5月1日負責處理獅子航空（Lion Air）和衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）兩起空難的法律相關事務，並就策略問題提供建言。

魯狄格先前曾在波音擔任總律師，之後轉換為特別顧問的角色。

波音發言人表示，5月被任名為總律師問的格瑞（Brett Gerry），將再次接任魯狄格的遺缺。

在兩起墜機共造成346人喪命、使737 MAX型飛機3月在全球遭到禁飛後。波音便一直陷入危機狀態。

音將執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）23日卸任，由長期擔任董事的凱爾洪（David Calhoun）取代。

最近幾個月，其他商用航空公司的頂級管理階層，也都離開原本的公司。

魯狄格在美國聯邦上訴法院（U.S. Court of Appeals）服務15年後加入波音，他也曾在雷根（Ronald Reagan）總統時代，於白宮工作。（譯者：李晉緯/核稿：張佑之）

© 2019 AFP

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