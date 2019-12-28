波蘭召見俄國大使 抗議蒲亭二戰影射

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（法新社華沙27日電） 波蘭外交部今天召見俄羅斯駐波蘭大使，表達對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）做歷史影射的強烈抗議。蒲亭先前指控波蘭有反猶主義，二戰時與納粹的希特勒勾結。

波蘭召見俄國駐波蘭大使安德瑞耶夫（Sergei Andreyev）之舉，適逢雙邊關係緊張之際。北約與歐盟成員的波蘭，益發對俄羅斯出現冒進及擴張傾向感到憂心。

波蘭副外長普希達克茲（Marcin Przydacz）告訴波蘭新聞社（PAP），他們對「俄羅斯最高當局過去幾天的歷史影射」表達強烈抗議。

蒲亭24日在俄羅斯國防部發表談話指稱，二戰戰前的波蘭駐德國大使據稱曾承諾，願為希特勒（Adolf Hitler）誓言將猶太人送往非洲，在華沙為他立雕像。

蒲亭說：「（這名大使是）一個混帳，一個反猶沙豬，令人髮指到難以形容。在他的反猶觀點中，他表達與希特勒的充分團結。」蒲亭還提及他是根據當年那位波蘭駐德國大使的日記，發言絕對有所本。

蒲亭本月稍早也就二次大戰譴責西方強權與波蘭，稱他們在1939年二戰爆發前，曾跟納粹德國簽署多項條約。

波蘭外交部今天強調「波蘭是1939年9月第一個武裝抵抗德軍入侵的國家，德軍當時還有蘇聯相挺..德國發動侵略及滅絕行動的結果，就是殺害將近600萬波蘭公民，其中包括300萬猶太人」。

波蘭外交部還說，俄羅斯「試圖極力淡化當年蘇聯所該負起的破壞歐洲和平連帶責任。蘇聯在1939年至1941年還是希特勒的盟友」。

在德國1939年9月1日侵略波蘭前，德蘇曾有密約瓜分兩國之間的東歐國家。

© 2019 AFP