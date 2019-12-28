烏拉圭緝毒 破獲4.4公噸古柯礆

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（法新社烏拉圭蒙狄維歐27日電） 烏拉圭當局在該國重要港口蒙狄維歐查獲破紀錄的4.4公噸古柯礆。海軍今天形容，這是「我國有史以來對毒品交易的最大打擊」。

烏拉圭海軍與海關聯手行動，在蒙狄維歐港（Montevideo）掃描機器發現「異常」之後，查扣了4個內藏一袋袋古柯礆的黃豆粉貨櫃。

海軍發表聲明說，當局調查的前兩個貨櫃中，共發現「4003塊相當4418公斤的古柯礆磚」。

據烏拉圭國家海關總署署長波爾賈尼（Jaime Borgiani）估計，這批毒品在歐洲市場可值10億美元。

烏拉圭日漸淪為拉丁美洲古柯礆銷往非洲和歐洲的中繼站，上次查獲數量空前的古柯礆是在11月，當時蒙狄維歐港一個準備送往非洲的貨櫃，查獲藏有3公噸古柯礆。

目前還不清楚最新查獲的古柯礆來源地何在，但波爾賈尼說，這批古柯礆24日在西南部索利安諾省（Soriano）一座農場被「裝上」卡車。索利安諾省距離蒙狄維歐290公里。

烏拉圭內政部也在推特上表示，警方已突襲這座農場，逮捕農場主人與他的兒子，並沒收一批毒品。

波爾賈尼表示：「重要的是讓全世界和毒販明白，別對烏拉圭海關耍花樣，我們已採取必要措施來為我國剷除這項禍害。」

© 2019 AFP