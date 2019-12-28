索馬利亞爆炸增至76死 死者多半是學生平民

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（法新社摩加迪休28日電） 索馬利亞救護車派遣機構人員稍早表示，首都摩加迪休（Mogadishu）一座繁忙的安全檢查站今天發生汽車炸彈爆炸，造成至少61人死亡，但隨後將死亡人數上修至76人。

阿敏救護車（Aamin ambulances）機構負責人亞丁（Abdikadir Abdirahman Haji Aden）告訴法新社：「我們已證實的傷亡人數為76死、70傷，此一人數還可能會增加。」

摩加迪休市長穆哈穆德（Omar Muhamoud）在記者會上表示，確實死亡人數還不知道，但已知約有90人受傷。

穆哈穆德指出：「我們稍後將證實確切死亡人數，但不會是小數目，而多數死者是無辜大學生及其他平民百姓。」

目擊者阿邁德（Muhibo Ahmed）說：「這是個駭人的事件，因為爆炸發生時，有很多人乘坐公車經過這個地區，包括學生在內。」

這場爆炸發生在摩加迪休一個繁忙地區，當地因為設有一座安全檢查站和一個稅務辦公室而致交通擁擠。傷者已以擔架擡離現場，爆炸威力留下燒焦且變形的車輛殘駭。

在汽車炸彈爆炸時，民眾阿布度卡蒂爾（Sakariye Abdukadir）就在附近。他表示，這場爆炸「毀掉我的幾扇車窗」。

阿布度卡蒂爾回憶說：「我所看到的是屍體四處橫陳，其中一些被燒到無法辦認。」

© 2019 AFP