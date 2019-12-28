美大選在即 Spotify停政治廣告防假資訊

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（法新社倫敦27日電） 線上音樂串流平台Spotify今天表示，2020年初將停止政治廣告，成為最新一個為即將到來的美國總統大選採取行動的數位巨擘，試圖圍堵令人憂心的假資訊。

繼社群媒體推特（Twitter）禁止多數政治廣告，以及谷歌（Google）決定限制廣告鎖定方式後，總部在瑞典、但多數用戶及營運在美國的Spotify也採取類似行動。

Spotify表示，做此決定是因為公司缺乏辨識並過濾不實資訊的能力。Spotify擁有約1.3億用戶，其中許多人使用含廣告的版本。

Spotify發言人在給法新社的聲明中表示：「2020年初起，Spotify將暫停販售政治廣告，這包括在我們有廣告插播的版本和Spotify原創及獨家播客（podcast ）的政治廣告內容。」

「此時此刻，我們的流程、系統和工具，尚未擁有足以負責驗證及審查廣告內容所需要的穩健水準。隨着我們持續發展相關能力，我們會重新評估這項決定。」

美國雜誌「廣告年代」（Advertising Age）率先報導上述消息，並指出民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）及共和黨全國委員會（Republican National Committee）都曾是Spotify廣告客戶。

目前不清楚Spotify從政治廣告獲得多少收益，但這個音樂服務公司被部分政治策士視為接觸年輕選民的重要平台。

© 2019 AFP