美海豹成員涉虐俘卻獲寬貸 老同袍批惡毒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓27日電） 紐約時報今天報導，美國海軍海豹部隊（Navy SEAL）排長蓋拉格被指犯下戰爭罪，卻獲總統川普介入寬貸，引起爭議；曾與蓋拉格在伊拉克服役的同袍形容他「惡毒」又「極其邪惡」。

「紐約時報」（The New York Times）披露調查人員取得的影片證詞，內容顯示蓋拉格（Eddie Gallagher）的菁英突擊小組舊有成員指控他曾向一名12歲孩子開槍，還談到他拿平民當靶子的傳言。

海軍海豹部隊第7分隊（SEAL Team 7）Alpha排最資深的成員之一、一級特種兵米勒（Craig Miller）告訴海軍犯罪調查局（NCIS）：「那傢夥極其邪惡。」

紐約時報還在影片中認出同屬Alpha排的成員史考特（Corey Scott），他說：「看得出來，殺死任何活人，他可以完全不當一回事。」一級特種兵維瑞恩斯（Joshua Vriens）補了一句：「那傢夥很惡毒。」

蓋拉格則否認一切指控，他說同袍是因為跟不上他的表現才污衊他。

他在律師發給紐約時報的聲明中表示：「我看到影片的第一反應是很訝異、覺得噁心，他們竟然編造關於我的露骨謊言，但我很快就明白，他們是怕自己在駐軍期間表現怯懦的事實浮出水面。」

40歲的蓋拉格身兼狙擊手及隨軍救護人員，他最初被控於2017年5月在伊拉克持刀刺死一名被俘受傷的17歲伊斯蘭國（IS）少年戰士，涉嫌預謀殺人。

蓋拉格於今年初受審，保守派媒體如福斯新聞（Fox News）大肆報導，川普也表態支持他。

今年3月，川普的介入讓蓋拉格得以出獄，轉送海軍醫院安置，比坐牢自由得多。7月，蓋拉格的謀殺案獲得軍事陪審團宣告無罪，但他在一名伊斯蘭國戰士屍體旁拍照的舉動被認定有罪。

他的軍階被降級，海軍還有意撤銷他的三叉戟徽章（Trident pin），這枚徽章代表他是夠格的海豹部隊成員，然而川普再度插手，允許蓋拉格保留三叉戟徽章，並恢復他的軍階。川普上周還在佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宴請蓋拉格夫妻。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP