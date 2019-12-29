外交風波擴大 外長：玻利維亞非墨西哥殖民地

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（法新社馬德里/拉巴斯28日電） 玻利維亞代理外交部長朗加里卡在今天刊出的採訪中說，墨西哥不該在莫拉萊斯左派政府上個月垮台後介入玻利維亞內政，說玻國並非墨國殖民地。

玻國前總統莫拉萊斯（Evo Morales）10月選舉贏得連任，但被質疑計票作業存有舞弊，引發大規模抗議。在軍方倒戈下，莫拉萊斯11月被迫請辭並逃往墨西哥，獲得政治庇護。墨國駐玻國行政首都拉巴斯（La Paz ）大使館同時收留9名莫拉萊斯左派政府的高級官員，自此之後兩國關係降到冰點。

莫拉萊斯後來已改赴阿根廷。

朗加里卡（Karen Longaric）告訴西班牙「國家報」（El Pais）：「我們只要求墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）政府，停止干預我國內政並尊重玻利維亞主權。」

她說，玻利維亞「不是墨西哥殖民地」。

她說：「玻利維亞的利益不同於另一個國家總統的利益，別國總統只希望把政治好處帶給自己人、自己的左右手。」

墨駐拉巴斯大使館已成這起外交風暴的核心。

墨駐拉巴斯大使館先前指控玻利維亞在大使館外加派警力和情報人員，違反1961年維也納外交關係公約，昨天又通報玻國警方阻止來訪西班牙官員離開，指控警方遭擾、威嚇外交官員，要求國際法院（ICJ）調解糾紛。

玻國當局今天則指控，西班牙當局派員試圖協助一名遭通緝的前朝官員離開墨駐拉巴斯大使館，但行動失敗。

西班牙外交部今天發布聲明表示，將派任務小組調查事件前因後果，並說西國人員的拜會「完全出於禮貌」，並完全否認這次訪問「意在護送使館內庇護人員離開」。

© 2019 AFP