死亡威脅沒在怕 荷議員再辦穆罕默德諷刺漫畫比賽

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（法新社海牙28日電） 荷蘭極右派國會議員懷爾德斯今天說，將重啟伊斯蘭先知穆罕默德卡通繪畫比賽。懷爾德斯過去也曾舉辦這類比賽，引發大規模示威，更因此接獲死亡威脅，相關活動在一年多前取消。

自由黨（PVV）黨魁兼國會議員懷爾德斯（Geert Wilders）鼓勵他的推特追蹤者踴躍投稿，創作穆罕默德諷刺畫作。他在推文中寫道：「#言論自由必須戰勝暴力及伊斯蘭教令。」

根據公告，這場活動會在荷蘭國會眾議院舉辦。

但許多穆斯林認為，這些先知穆罕默德畫像不尊重或充滿褻瀆。懷爾德斯最初於去年宣布舉辦穆罕默德諷刺漫畫競賽，激怒許多穆斯林，特別是巴基斯坦人。他後來因接獲死亡威脅而取消相關計畫。

在他宣布取消比賽隔天，一名阿富汗男子在阿姆斯特丹主要車站刺傷兩名美國遊客。這名10月被判26年徒刑的男子當時說，他是想「保護先知穆罕默德」。

荷蘭法院11月判處計畫暗殺懷爾德斯的一名巴基斯坦男子10年徒刑。

56的懷爾德斯以漂得雪白的蓬鬆髮型，以及挑動政治爭端的反移民與反伊斯蘭言論聞名，他住在安全屋，接受荷蘭政府24小時保護。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP