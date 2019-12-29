澳洲天災肆虐 26萬人呼籲雪梨取消跨年煙火

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨29日電） 民間要求取消知名雪梨跨年煙火，並運用舉辦煙火秀的經費來對抗叢林野火的請願人數已經高達26萬，不過雪梨官員表示跨年煙火將照常施放。

雪梨今年花費650萬澳元（約新台幣1億3850萬元）在煙火秀上。民間請願網站Change.org的請願書主張，這筆經費若用在支持義消和飽受嚴重旱災之苦的農民身上會比較好。

請願內容寫道，「空氣中的煙霧已經夠多了」，雪梨港上方的大型煙火秀「可能會傷害部分民眾」。

澳洲各地野火狂燒形成的有毒煙霧，已經籠罩雪梨和其他主要城市數周。

受到毀滅性烈焰摧殘，野火災情最慘重的新南威爾斯省境內多個市鎮全鎮已成廢墟，相當一整個比利時國土的面積化作灰燼，8人不幸喪命。

請願書指出：「洪患和火災不斷，2019年對澳洲來說是災難性的一年。各省都應該向煙火說不。」

雪梨市發言人表示，當局很感激民眾反對在野火危機之下舉辦煙火秀，不過取消這項慶典「對受影響社群帶來的實際效益並不大」。

發言人透過聲明表示：「我們15個月前就展開跨年慶祝活動的準備和計畫工作，這表示用來維護群眾安全和清理作業的預算，大多都已經花下去了。」

「取消活動會重創雪梨商家，也會毀了海內外數以萬計民眾為跨年活動安排好的飛機、住宿、用餐計畫。」

雪梨市議會補充說，市議會已經捐款62萬澳元來支援野火及乾旱應變措施，也會透過電視轉播煙火秀來宣傳紅十字會的一支救災基金。

接下來幾天預計將有一波熱浪橫掃新南威爾斯省部分地區，野火火勢預計將在31日惡化。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2019 AFP