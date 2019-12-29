烏克蘭與叛軍換囚 釋放鎮暴警察引發不滿

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（法新社烏克蘭克拉莫托斯克29日電） 烏克蘭當局今天預定在東部戰亂頻仍地區與親俄分離分子交換囚犯，但這項前線行動，卻引來了基輔民眾不滿。

作為換囚的一部分，基輔預料會交出多名被控在2014年親西方起義期間殺害示威者、引爆民怨的鎮暴警察。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12月9日在法國巴黎首次面對面會談，就緩解歐洲現在唯一仍在進行的戰爭達成共識。

那場「蒲澤會」是由法國與德國領袖斡旋而成，為3年來首場類似會議。

澤倫斯基先前表示：「應該要有換囚...我們期待此事。」

分離派重鎮頓內茨（Donetsk）的代表莫洛佐娃（Daria Morozova）表示，頓內茨和同為分離分子盤據的盧甘斯克州（Lugansk）將接收87名囚犯，他們則會把55人交給基輔當局，作為交換。

換囚預料會在頓內茨的戈利夫卡鎮（Gorlivka）附近進行。

但許多烏克蘭民眾擔心，當局同意釋放鎮暴警察，換囚代價未免太大。

2014年有100多名示威者遭鎮暴警察擊斃，這些受害者家屬本周在公開信中警告澤倫斯基，釋放鎮暴警察，可能引發「示威潮」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2019 AFP