辛巴威總統加重打壓異己 新聞工作者也遭殃

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（法新社辛巴威首都哈拉雷29日電） 馬普夫莫（Fanuel Mapfumo）去年8月在報導新聞時遭辛巴威警方痛毆，導致左臂骨折，至今都無法舉起重物。

辛巴威28歲新聞從業人員馬普夫莫當時正在首都哈拉雷（Harare）拍攝一場遭禁止的抗議活動。

反對黨支持群眾當時正在對經濟不景氣表達不滿，卻遭警方以警棍毆打。

任職「辛巴威晨報」（Zim Morning Post）的馬普夫莫表示，警方要求他停止拍攝。

他告訴法新社：「我表明自己的新聞工作者身分，接下來我只記得自己被拖到一群警察之中，全身遭到他們痛毆。」

維權團體指控辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）去年就任以來持續侵犯人權的行為。

去年8月間，軍方出動部隊，對付抗議當局延遲公布選舉結果的平民百姓，6人不幸死亡。

今年1月，軍方對抗議油價大幅上漲的遊行民眾發動攻擊，造成17人喪生。

姆南加瓦對異議人士加強控制力道之際，新聞從業人員也受到影響。

「南非洲媒體協會」（Media Institute of Southern Africa）負責人莫約（Tabani Moyo）說：「我們今年記錄到18起媒體成員遭到迫害的案例。」去年僅1人受到迫害。

莫約補充說，這18起事件中多數涉及警察。

© 2019 AFP