關切學者遭監禁 伊朗批法國干涉

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（法新社德黑蘭29日電） 擁有伊朗和法國雙重國籍的人類學者阿德爾汗今夏在伊朗遭逮捕拘禁至今。德黑蘭今天指控對此表示抗議的法國政府「干涉」，強調被捕學者是面臨國家安全罪名的伊朗國民。

法國政府27日指出，已召見伊朗駐法國大使，並對阿德爾汗（Fariba Adelkhah）及另一名與阿德爾汗同時遭逮捕的法國學者、社會學家馬沙爾（Roland Marchal）受拘押表示「無法接受」。此外，外交部也發布聲明，再度呼籲德黑蘭釋放這兩名學者，並重申領事探視權。

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）在聲明中指出：「法國外交部針對一名伊朗國民的聲明是干涉之舉。我們認為，他們的要求毫無法律依據。」

「涉事個人（阿德爾汗）是伊朗國民，並因間諜活動被捕。」阿德爾汗的律師據稱知悉案件細節。

伊朗不允許雙重國籍，也多次拒絕外國政府針對遭拘押本國民眾提出的領事探視請求。

墨沙維表示，馬沙爾遭拘押原因為「密謀破壞國家安全」，且他「已多次獲領事探視」，律師也與伊朗司法體系保持聯繫。

阿德爾汗專研伊斯蘭什葉派，是巴黎政治大學（Sciences Po university）的研究室主任。她因間諜罪嫌遭逮捕的消息7月獲證實。

馬沙爾的律師指出，他的當事人是在探望學術同行阿德爾汗時被捕。

巴黎政治大學及其他支持者本周表示，耶誕節前，阿德爾汗已與另一名同因間諜罪嫌遭關押的英裔澳洲籍學者摩爾-吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert）展開無限期絕食抗議。

© 2019 AFP