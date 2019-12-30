北韓揚言新途徑談判 各方睜大眼等金正恩新年談話

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（法新社首爾本30日電） 北韓揚言與美核談判另闢「新途徑」引發各界關切，也想藉北韓領導人金正恩發表元旦談話時一探端倪。專家分析，北韓可能重返老路，在談判桌上剔除非核化議題。

自金正恩與美國總統川普在河內的峰會不歡而散後，非核化談判也深陷泥沼。在金正恩元旦談話之前，北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在勞動黨第七屆五中全會告訴黨內高層，必須採取「積極進攻措施，以全面確保國家主權與安全」。

北韓因發展核子與長程彈道飛彈計畫而遭受國際制裁，金正恩設下年底期限，要求美國解除制裁，但華府則堅持北韓採取明確的棄核步驟。

平壤早先曾要求美國拿出新作法恢復談判，警告若美國無法滿足北韓預期，就會另闢「新途徑」，北韓至今未指明何謂新途徑，而外界預料所謂新途徑，可能在金正恩的新年談話時明朗。

本月稍早，北韓最大經濟夥伴的中國與俄羅斯提議聯合國鬆綁對北韓製裁；分析家指出，金正恩可能試圖遊走華府、北京與莫斯科間的矛盾謀取利益。

美國智庫國際政策中心（Center for International Policy）資深研究員費倫（Henri Feron）表示，新途徑較可能就是個老方法，即完全不談非核化。

費倫告訴法新社，北韓所說的新途徑，可能只是相對不同於過去兩年來的積極交涉姿態，「北韓將聚焦發展軍事影響力與經濟能力，用以對抗國際制裁，同時，在可以進行非核化談判之前，北韓要求無條件的和平與關係正常化。」

儘管北韓揚言奉送美國「不祥耶誕禮物」的威脅聲音看來已漸趨微弱，但各界卻愈來愈憂心，平壤已暫停的洲際飛彈測試可能捲土重來。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，如果北韓試射遠程飛彈，美國將感到「極端失望，也會把我們的失望展現出來」。

「但我們口袋裡有許多對策，會讓北韓承受更多的壓力。」

© 2019 AFP