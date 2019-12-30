川普揭吹哨者身分惹議 共和黨議員：推文克制點

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（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普日前在推特揭露潛在吹哨者姓名，引起撻伐，他所屬的共和黨議員呼籲他推文時克制點。這名吹哨者舉報他濫權施壓烏克蘭調查政敵，促使國會對川普發動彈劾調查。

自川普轉發推文，揭露據傳是烏克蘭醜聞核心人物的中央情報局（CIA）男性幹員身分後，批評聲浪日益高漲。川普此舉恐違反保障吹哨人匿名權益的法律。

共和黨聯邦參議員、川普重要盟友甘乃迪（John Kennedy）今天告訴「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）：「總統如果少發點推文，也不會造成腦損。但總統不必採納我的建議，我也不期望他會這樣做。」

川普被控施壓烏克蘭調查美國前副總統、民主黨2020總統大選參選人拜登（Joe Biden）黑歷史，而成為歷來第3位遭彈劾的美國總統，接下來將由參議院審理彈劾案，決定是否讓川普下台。

華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW）執行董事布克賓德（Noah Bookbinder）貼文說：「總統利用自身權力和職位來揭露和暗中威脅烏克蘭醜聞的吹哨人，如同他所做的許多其他事情，完全不被容許。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2019 AFP