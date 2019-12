川普揭吹哨者身分惹議 共和黨議員：推文克制點

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓29日電) 美國總統川普日前在推特揭露潛在吹哨者姓名,引起撻伐,他所屬的共和黨議員呼籲他推文時克制點。這名吹哨者舉報他濫權施壓烏克蘭調查政敵,促使國會對川普發動彈劾調查。

自川普轉發推文,揭露據傳是烏克蘭醜聞核心人物的中央情報局(CIA)男性幹員身分後,批評聲浪日益高漲。川普此舉恐違反保障吹哨人匿名權益的法律。

共和黨聯邦參議員、川普重要盟友甘乃迪(John Kennedy)今天告訴「福斯周日新聞」(Fox News Sunday):「總統如果少發點推文,也不會造成腦損。但總統不必採納我的建議,我也不期望他會這樣做。」

川普被控施壓烏克蘭調查美國前副總統、民主黨2020總統大選參選人拜登(Joe Biden)黑歷史,而成為歷來第3位遭彈劾的美國總統,接下來將由參議院審理彈劾案,決定是否讓川普下台。

華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)執行董事布克賓德(Noah Bookbinder)貼文說:「總統利用自身權力和職位來揭露和暗中威脅烏克蘭醜聞的吹哨人,如同他所做的許多其他事情,完全不被容許。」(譯者:劉文瑜/核稿:盧映孜)

