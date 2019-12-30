投資人年終獲利了結 亞股收盤漲跌互見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港30日電） 2019年即將結束，投資人開始放鬆，亞洲股市今天交易清淡，終場走勢分歧。但市場對美中貿易緊張關係趨緩仍持續抱持樂觀情緒，帶動亞股部分漲勢。

美股上周交投清淡，27日終場互有漲跌，道瓊工業指數當天收盤再創新高，但那斯達克指數收跌，結束連續10個交易日創新高格局。華爾街股市帶動亞股今天部分漲勢。

分析師將近期美股屢創新高，歸因於投資人抱持樂觀情緒。未來立即出現經濟衰退的風險較低，且美中貿易緊張關係趨緩，加上各國央行採取寬鬆貨幣政策，這些都持續提振市場信心。

全球股市自10月初以來，幾乎不斷向上推升。上周雖因適逢耶誕和跨年假期而交易清淡，仍大多走高。

萬達（OANDA）亞太市場資深分析師海利（Jeffrey Halley）說：「亞洲股市整體情況是投資人陸續結清部位並獲利了結，因為他們寧可等到下周，再進行新一個10年的第一筆交易。」

香港股市收漲0.3%，上海股市大漲1.2%。曼谷股市上揚0.1%。吉隆坡股市上漲0.3%。

由於投資人在跨年假期前獲利了結，東京股市日經225指數終場下跌0.8%。不過，日經指數今年全年仍較去年上漲18.2%。

新加坡股市收盤小跌0.1%。雅加達股市下挫0.5%。首爾、雪梨和台北股市都下跌0.3%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）

© 2019 AFP