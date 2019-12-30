新生代天才前鋒哈朗德爭奪戰 多特蒙德勝出

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（法新社柏林30日電） 德甲勁旅多特蒙德今天宣布，他們從一票歐洲足壇豪門裡脫穎而出，簽下奧超薩爾斯堡紅牛（RB Salzburg）的新生代進球機器哈朗德（Erling Braut Haaland）。

多特蒙德表示，哈朗德已與球隊簽下一紙效力至2024年的合約，但未公布價碼。19歲的挪威籍前鋒哈朗德本季在歐冠小組賽已有8個進球，且在本季歐冠的前5場出賽都有破門，父親是前曼聯隊中場奧夫英格．哈朗德（Alf-Inge Haaland）。

哈朗德本季在22場各項賽事里攻進28球，吸引歐洲列強目光，據悉包括義甲祖文特斯、英超曼聯都有意挖角。

多特在德甲的對手RB萊比錫本月初也表明有意搶人，並因母企業與薩爾斯堡紅牛相關而被看好；但哈蘭德表示，多特才是他的第一志願。

哈蘭德說：「從一開始，我就感覺我最想轉到這隊（多特）。」他將於下月3日加入多特的訓練營；德甲的冬休結束後，多特將於下月18日作客奧格斯堡。多特官網貼出的一段影片里，哈蘭德向多特球迷拜年，還列出一串2020年要做的事，頭一項就是學德文。

目前德甲暫居第4的多特蒙德，本季因陣中的西班牙國腳阿爾卡塞爾（Paco Alcacer）與2014世足冠軍成員格策（Mario Goetze）表現不穩，早已放眼補強新前鋒。

哈蘭德9月在歐冠小組賽薩爾斯堡紅牛6比2大勝比甲根克（Genk）時獨進3球，成為史上第三年輕在歐冠上演帽子戲法的球員；更年輕的兩位是當年英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）與西班牙傳奇球星勞爾（Raul）。

© 2019 AFP